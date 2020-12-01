نظرة على تاريخ المسرح العربي في مصر - محيي الدين ابراهيم

2020/12/01 | 01:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محيي_الدين_ابراهيم قبل أن أشرع في كتابة هذا المقال طرأ في ذهني سؤال:هل يتم تأريخ حدوث مسألة كمسألة المسرح العربي في مصر على أساس كونه ذلك المسرح الذي ترعاه الدولة مادياً وتفتح له مسارحها أم أنه المسرح بشكل عام سواء كان مسرحاً ترعاه الدولة أو مسرحاً على نفقة أصحاب الفرق الخاصة؟فلو كان التأريخ يتم فقط على أساس المسرح الذي ترعاه الدولة ويتمتع بكل أشكال وبناء المسارح بالعالم من خشبة مسرح وصالة متفرجين وديكور وأض ......





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