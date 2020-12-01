فوز الكاتب إيرفيه دو تيلييه بجائزة غونكور الأدبية الفرنسية

2020/12/01 | 02:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬فاز‭ ‬الكاتب‭ ‬إيرفيه‭ ‬لو‭ ‬تيلييه‭ ‬بجائزة‭ ‬غونكور‭ ‬الأدبية‭ ‬الفرنسية‭ ‬العريقة‭ ‬الاثنين‭ ‬عن‭ ‬روايته‭ “‬لانومالي‭”‬،‭ ‬إثر‭ ‬مراسم‭ ‬أجريت‭ ‬عبر‭ ‬الفيديو‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬بسبب‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭-‬19‭.‬ وحصل‭ ‬لو‭ ‬تيلييه‭ ‬البالغ‭ ‬63‭ ‬عاما،‭ ‬وهو‭ ‬حائز‭ ‬شهادة‭ ‬جامعية‭ ‬في‭ ‬الرياضيات‭ ‬وصحافي‭ ‬سابق‭ ‬ورئيس‭ ‬جمعية‭ “‬أوليبو‭” ‬الأدبية،‭ ‬على‭ ‬ثمانية‭ ‬أصوات‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬اثنين‭ ‬لرواية‭ “‬ليستوريوغراف‭ ‬دو‭ […]

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