2020/12/01 | 02:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرباط – عبدالحق بن رحمون أبرز العاهل المغربي الملك محمد السادس أن القضية الفلسطينية هي مفتاح الحل الدائم والشامل بمنطقة الشرق الأوسط ، معتبرا أنه حل يقوم على تمكين كل شعوب المنطقة من العيش في أمن وسلام ووئام، في إطار الشرعية الدولية، ووفق مبدأ حل الدولتين، الذي توافق عليه المجتمع الدولي.ودعا الملك المغربي بمناسبة اليوم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محمد السادس: القضية الفلسطينية مفتاح الحل الدائم والشامل ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محمد السادس: القضية الفلسطينية مفتاح الحل الدائم والشامل ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).