2020/12/01 | 02:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يروت‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬من‭ ‬نشيد‭ ‬حركة‭ ‬الحقوق‭ ‬المدنية‭ ‬الأميركية‭ ‬‮«‬فريدوم‭ ‬سونغ‮»‬‭ ‬الى‭ ‬أغنية‭ ‬‮«‬بيلا‭ ‬تشاو‮»‬‭ ‬الإيطالية‭ ‬الثورية،‭ ‬لطالما‭ ‬تميّزت‭ ‬الحركات‭ ‬الثورية‭ ‬عبر‭ ‬التاريخ‭ ‬بالتفاف‭ ‬المشاركين‭ ‬فيها‭ ‬حول‭ ‬نشيد‭ ‬يعبّر‭ ‬عن‭ ‬أحلامهم‭ ‬ويقوي‭ ‬معنوياتهم‭.‬ولم‭ ‬يشذ‭ ‬‮«‬الربيع‭ ‬العربي‮»‬‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬القاعدة‭.‬ أنشد‭ ‬المتظاهرون‭ ‬الذين‭ ‬اجتاحوا‭ ‬شوارع‭ ‬تونس‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬2010‭ ‬ومدنا‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬دول‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أغان طبعت انتفاضات الربيع العربي:استلهام المعاني من الجوع والقمع) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أغان طبعت انتفاضات الربيع العربي:استلهام المعاني من الجوع والقمع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).