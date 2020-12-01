في 2023.. العراق لن يحرق الغاز

2020/12/01 | 02:09 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: محمد الانصاري

أكدت وزارة النفط، أمس الاثنين، أن مطلع عام 2023 سيشهد اكتمال مشاريع استثمار الغاز، وسنطوي عملية الغاز المحترق، وصولا إلى الإنتاج الكامل المتمثل بقرابة 2700 (مقمق)، مليون قدم مكعب قياسي في اليوم.

وقال وكيل الوزارة حامد الزوبعي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن «الوزارة لديها خطة متكاملة لما يخص توفير الغاز لمحطات الوقود، من خلال استثمار الغاز المصاحب لإنتاج النفط وحقول الغاز».

وأضاف، أن «كميات إنتاج الغاز المستثمر الآن تصل لـ 60 بالمئة، وتبلغ 1500 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم، تجهز لمحطات الكهرباء بشكل مستقر وثابت»، مبيناً أن «محطات الكهرباء تحتاج إلى أكثر من الكمية المتوفرة حاليا».

وتابع الزوبعي: أنه خلال «عام 2022، وبداية عام 2023 ستكتمل المشاريع التي من شأنها إنهاء ملف الغاز المحترق، وبالوقت نفسه ستضاف كمية 1200 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم، لاستثمارها في محطات الطاقة الكهربائية».

وأوضح، أنه «خلال عام 2016 تم وضع الخطة الكاملة لاستثمار الغاز، فكان 600 (مقمق) والآن وصلنا لـ 1500 (مقمق)، والخطط والمشاريع كاملة للوصول لاستثمار كامل، وسيكون الانتاج 2700 (مقمق) من الغاز المصاحب لإنتاج النفط».

إلى ذلك، دعت وزارة النفط، الى ضرورة الاهتمام بدعم الجهد الوطني في تطوير الصناعة النفطية والغازية.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان، أن «وزير النفط إحسان عبد الجبار، أكد في كلمته خلال حفل توقيع عقد المسح الزلزالي للرقعة الاستكشافية (12) في محافظتي النجف والمثنى بين شركتي (الاستكشافات النفطية) وشركة (باشنفت) الروسية، مضي الوزارة في تنفيذ خططها للاستثمار الأمثل للثروة الهيدروكاربونية من أجل تعظيم الاحتياطي النفطي وتطويره».

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