فريق أزمة الناصرية للمتظاهرين: جئنا لحمايتكم والدفاع عن حقوقكم

2020/12/01 | 02:09 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: عبد الرحمن ابراهيم

خاطب رئيس جهاز الامن الوطني، عبد الغني الاسدي، ممثلي المتظاهرين في محافظة ذي قار بالقول: «جئنا لحمايتكم وحماية حقوقكم المشروعة».

وعقد الأسدي لقاء ضمن فريق أزمة الطوارئ المشكل من قبل رئيس الوزراء، الذي يهدف لفرض القانون، ابلغ خلاله المتظاهرين أن «صوتكم وصل لأعلى السلطات وهي متفهمة لمطالبكم وتعمل على حلها بأقرب وقت».

وأضاف: «نسعى معكم للابتعاد عن كل ما من شأنه ان يعكر الأمن والاستقرار في الناصرية»، مؤكداً «نحتاج الى الحديث بلغة مشتركة للوصول الى حلول مرضية».

رئيس فريق أزمة الطوارئ مستشار الأمن الوطني، قاسم الأعرجي، التقى عمداء الكليات والملاكات التدريسية في جامعة ذي قار، واكد خلال الاجتماع أن فريقه لم يأتِ ليقتحم ساحة أو تجمعاً بالمحافظة بل لفرض القانون وهيبة الدولة ويحفظ دماء شبابنا.

وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد اصدر عدة قرارات بشأن أحداث محافظة ذي قار التي جرت يوم الجمعة الماضي، تضمنت إقالة قائد الشرطة في المحافظة وتشكيل لجنة للتحقيق ، وإعلان حظر التجوال فيها، وإلغاء إجازات حمل السلاح.

واكد الكاظمي أن توتير الأوضاع في العراق ليس في مصلحة البلد، ولا بديل عن القانون والنظام والعدل ومن ضمن ذلك العدل تجاه الدماء التي أريقت.

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