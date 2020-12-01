تسجيل 4 ملايين طالب في منصة نيوتن

2020/12/01 | 02:09 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: اسراء السامرائي

بلغ عدد الطلبة والطالبات الذين تم تسجيل دخولهم الى منصة نيوتن منذ اطلاقها في شهر اذار الماضي، نحو اربعة ملايين.

وأوضح مدير التلفزيون التربوي بوزارة التربية، احمد عادل المالكي، لـ«الصباح»، ان الوزارة اتاحت استخدامها عبر حسابات غير قابلة للاختراق، اضافة الى ان منصة العراق الالكترونية مؤمنة ايضا لكونها بنيت على برامجيات تعتمد في تهيئتها على ارقام الهاتف المحمول الذي يعد اكثر امانا في تسجيل الحساب واتاحته للاستخدام عبر المنصة.

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