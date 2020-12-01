5 نصائح لتجنب الآثار الجانبية للمكملات الغذائية

2020/12/01 | 02:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

يحذر خبراء الصحة والتغذية من تناول كميات كبيرة من المكملات الغذائية، لأن ذلك قد يتسبب في حدوث آثار جانبية.

ولتجنب هذه الآثار، قدم موقع "الكونسلتو" مجموعة من النصائح المتعلقة بتناول بعض المكملات الغذائية، والتي جاءت كالتالي:

فيتامين د:

يساعد في تسهيل امتصاص الجسم للكالسيوم المسئول عن تقوية العظام وحمايته من الكسور والهشاشة.

غير أن تناوله دون إشراف الطبيب قد يتسبب في مجموعة من الآثار الجانبية، مثل آلام العضلات، وتقلب المزاج، وتقلصات المعدة، وحصوات الكلى.

سانت جون:

وهي نبتة يتم تناولها كمشروب ساخن، وتوجد أيضا في صورة كبسولات لعلاج الاكتئاب الخفيف والقلق واضطرابات النوم.

لكن الجمع بينها وبين ومضادات الاكتئاب، قد يعرض الشخص لمضاعفات بالغة قد تصل للوفاة، وذلك لأنها تتسبب في ارتفاع مادة "السيروتونين" في المخ.

الكالسيوم:

من العناصر التي تساعد في تقوية العظام والأسنان، إلا أن تناول مكملاته بدون فيتامين د، قد يتسبب في ترسبه بالشرايين، الأمر الذي قد يؤدي إلى تعرضها للانسداد والتصلب.

زيت السمك:

يساعد في تعزيز الصحة العامة، وصحة القلب، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3.

لكن تناوله دون استشارة الطبيب قد يتسبب في القيء، والصداع، وآلام العظام، والأرق.

فول الصويا:

مصدر جيد للبروتين والألياف ومجموعة من المعادن، إلا أن الإكثار منه يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

المصدر: سبوتنيك

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