منظمة الصحة: نعمل لمعرفة مصدر الفيروس

2020/12/01 | 02:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جنيف‭- ‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬تعهد‭ ‬مدير‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬الإثنين‭ ‬القيام‭ ‬بكل‭ ‬الخطوات‭ ‬المطلوبة‭ ‬لكشف‭ ‬مصدر‭ ‬الفيروس‭ ‬الذي‭ ‬تسبب‭ ‬بوباء‭ ‬كوفيد‭-‬19،‭ ‬رافضا‭ ‬اتهام‭ ‬الوكالة‭ ‬الأممية‭ ‬بأنها‭ ‬تساهلت‭ ‬للغاية‭ ‬مع‭ ‬الصين‭.‬ وقال‭ ‬تيدروس‭ ‬ادهانوم‭ ‬غبريسوس‭ ‬‮«‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نعرف‭ ‬المصدر‭ ‬وسنبذل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬ممكن‭ ‬لمعرفته‮»‬،‭ ‬علما‭ ‬أن‭ ‬المنظمة‭ ‬تأمل‭ ‬بإرسال‭ ‬فريق‭ ‬علمي‭ ‬سريعا‭ ‬الى‭ ‬الصين‭.‬ فيمااعلنت‭ […]

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