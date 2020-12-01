2020/12/01 | 02:24 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- جنيف- الزمان تعهد مدير منظمة الصحة العالمية الإثنين القيام بكل الخطوات المطلوبة لكشف مصدر الفيروس الذي تسبب بوباء كوفيد-19، رافضا اتهام الوكالة الأممية بأنها تساهلت للغاية مع الصين. وقال تيدروس ادهانوم غبريسوس «نريد أن نعرف المصدر وسنبذل كل ما هو ممكن لمعرفته»، علما أن المنظمة تأمل بإرسال فريق علمي سريعا الى الصين. فيمااعلنت […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منظمة الصحة: نعمل لمعرفة مصدر الفيروس) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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