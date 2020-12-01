الأطلسي يريد دوراً سياسيا ويدعو بايدن لقمة بعد تنصيبه رئيساً

2020/12/01 | 02:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بروكسل‭- ‬الزمان‭ ‬ دعا‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬المنتخب‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬إلى‭ ‬قمة‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭ ‬‮«‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬المقبل‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬تنصيبه،‭ ‬حسبما‭ ‬أعلن‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للحلف‭ ‬ينس‭ ‬ستولتنبرغ‭ ‬الإثنين‭.‬وقال‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الموعد‭ ‬المحدد‭ ‬لم‭ ‬يتقرر‭ ‬بعد‭.‬لكن‭ ‬ستكون‭ ‬هناك‭ ‬قمة‭ ‬للحلف‭ ‬الأطلسي‭.‬وبالطبع‭ ‬جميع‭ ‬قادة‭ ‬الحلف‭ ‬سيكونون‭ ‬هناك‮»‬‭.‬عتزم‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لحلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ […]

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