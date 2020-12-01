مسح أمني للمنظمات الحقوقية العاملة في مصر

2020/12/01 | 02:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة أكد‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬لمراسل‭ -‬الزمان‭- ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬أن‭ ‬السلطات‭ ‬الأمنية‭ ‬تجري‭ ‬حالياً‭ ‬مسحاً‭ ‬شاملاً‭ ‬على‭ ‬عمل‭ ‬المنظمات‭ ‬الحقوقية‭ ‬العاملة‭ ‬على‭ ‬أراضيها‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬قيادات‭ ‬المبادرة‭ ‬المصرية‭ ‬للحقوق‭ ‬الشخصية‭ ‬وعلى‭ ‬رأسهم‭ ‬المدعو‭ ‬حسام‭ ‬بهجت‭ ‬والذي‭ ‬قبض‭ ‬عليهم‭ ‬مؤخرا‭ ‬بتهمة‭ ‬تلقي‭ ‬تمويلا‭ ‬أجنبيا‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ […]

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