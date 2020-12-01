2020/12/01 | 02:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نالت "pandemic" أو "جائحة" بجائزة "كلمة العام" لسنة 2020، التابعة لمعجم "ميريام ويبستر".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاختيار واضح.. الكلمة الفائزة بجائزة معجم "ميريام ويبستر" لعام 2020 ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاختيار واضح.. الكلمة الفائزة بجائزة معجم "ميريام ويبستر" لعام 2020 ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).