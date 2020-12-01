وزيران‭ ‬بريطانيان‭ ‬يبحثان‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬اتفاقات‭ ‬تعاون‭ ‬أجراها‭ ‬الكاظمي‭ ‬بلندن

2020/12/01 | 02:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق‭ ‬يطلب‭ ‬مساعدة‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬للانتخابات‭ ‬وهولندا‭ ‬أول‭ ‬المتبرعين ‭ ‬بغداد‭ -‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ تقدم‭ ‬العراق‭ ‬بطلب‭ ‬رسمي‭ ‬للامم‭ ‬المتحدة‭ ‬لدعم‭ ‬الانتخابات‭ ‬المبكرة‭ ‬بمراقبين‭ ‬دوليين‭.‬وحث‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬البرلمان‭ ‬العراقي‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬الاسراع‭ ‬بقانون‭ ‬تمويل‭ ‬الانتخابات‭ . ‬فيما‭ ‬قدمت‭ ‬هولندا‭ ‬مساعدة‭ ‬مالية‭ ‬بقيمة‭ ‬ثلاثة‭ ‬ملايين‭ ‬يورو‭ ‬لزيادة‭ ‬قدرات‭ ‬المفوضية‭ ‬العليا‭ ‬المستقلة‭ ‬للانتخابات‭ ‬في‭ […]

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