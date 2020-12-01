2020/12/01 | 02:54 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العراق يطلب مساعدة الامم المتحدة للانتخابات وهولندا أول المتبرعين بغداد -عبدالحسين غزال تقدم العراق بطلب رسمي للامم المتحدة لدعم الانتخابات المبكرة بمراقبين دوليين.
وحث مصطفى الكاظمي رئيس الحكومة البرلمان العراقي من اجل الاسراع بقانون تمويل الانتخابات . فيما قدمت هولندا مساعدة مالية بقيمة ثلاثة ملايين يورو لزيادة قدرات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزيران بريطانيان يبحثان في بغداد اتفاقات تعاون أجراها الكاظمي بلندن) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وحث مصطفى الكاظمي رئيس الحكومة البرلمان العراقي من اجل الاسراع بقانون تمويل الانتخابات . فيما قدمت هولندا مساعدة مالية بقيمة ثلاثة ملايين يورو لزيادة قدرات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزيران بريطانيان يبحثان في بغداد اتفاقات تعاون أجراها الكاظمي بلندن) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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