أ للربيع لون؟

2020/12/01 | 02:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام هذا عقد من الزمن يمضي على الربيع العربي.عنوان كبير شعّ من تونس أوّل مرّة أوقدته علبة كبريت البائع الجائل المقهور بوعزيزي.لو كان يدري الرئيس الراحل زين العابدين بن علي أنّ عود ثقاب واحد في بلدة بعيدة عن قصره تستطيع أن تحرق كرسيه لصنع كشكاً من ذهب ومرصعاً بالياقوت وأهداه الى […]

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