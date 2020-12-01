2020/12/01 | 02:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد‭ ‬مصدر‭ ‬امني،‭ ‬الاثنين،‭ ‬بمقتل‭ ‬ضابط‭ ‬برتبة‭ ‬رائد‭ ‬في‭ ‬قوات‭ ‬الشرطة‭ ‬الاتحادية‭ ‬اثر‭ ‬انفجار‭ ‬عبوة‭ ‬ناسفة‭ ‬بمحافظة‭ ‬كركوك‭.‬و‭ ‬قال‭ ‬المصدر‭ ‬ان‭ ‬“عبوة‭ ‬ناسفة‭ ‬انفجرت‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬على‭ ‬دورية‭ ‬تابعة‭ ‬الى‭ ‬قوات‭ ‬الشرطة‭ ‬الاتحادية‭ ‬بقضاء‭ ‬الحويجة‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬كركوك،‭ ‬ما‭ ‬ادى‭ ‬انفجارها‭ ‬الى‭ ‬استشهاد‭ ‬مساعد‭ ‬امر‭ ‬فوج‭ ‬بالشرطة‭ ‬الاتحادية‭ ‬الرائد‭ ‬خميس‭ ‬عجاج‭ ‬التميمي”‭.‬و‭ ‬رجح‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل ضابط قرب كركوك) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل ضابط قرب كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).