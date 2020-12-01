موديرنا تقدم طلب الاستخدام الطارئ للقاح كورونا

2020/12/01 | 03:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة موديرنا الأميركية، مساء الاثنين، عن تقديم طلب ترخيص للاستخدام الطارئ للقاحها المضاد لكوفيد-19 للحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية "FDA"،

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