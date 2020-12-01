إصابة رئيس وزراء كرواتيا بفيروس كورونا

2020/12/01 | 03:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابة - واع

أعلنت الحكومة الكرواتية عن إصابة رئيس الوزراء أندريه بلينكوفيتش بفيروس كورونا، بعد يومين من خضوعه للعزل الذاتي بسبب إصابة زوجته.

وأوضحت الحكومة في بيان لها، أن بلينكوفيتش يشعر بالارتياح الآن وهو يواصل نشاطه ويمارس مهامه من المنزل، باتباع تعليمات الأطباء وعلماء الأوبئة.

وأشارت إلى أنه على الرغم من أول اختبار سلبي، وضع بلينكوفيتش نفسه في الحجر الصحي يوم السبت، بعد أن ثبتت إصابة زوجته.

ولفتت إلى أنه خضع لفحص مرة أخرى صباح اليوم الاثنين، وجاءت نتيجة فحصه إيجابية، وهو يدخل الآن في حجر صحي لمدة 10 أيام.

المصدر: RT

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