حول معارضي - كيانات المعارضة الرسمية - السورية - صلاح بدرالدين

2020/12/01 | 04:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صلاح_بدرالدين لدينا في سوريا فائض في مسميات ( المعارضة ) فبالاضافة الى الكيانات المعلنة منذ ٢-;-٠-;-١-;-١-;- مثل – المجلس الوطني السوري ثم الائتلاف والهيئة العليا التفاوضية – والتي استحوزت على اعترافات دولية وإقليمية وعربية هشة وغير ثابتة هناك أيضا ماتسمى بمنصات القاهرة وموسكو وحميميم وهي ملحقات لحلقات أضيق لأجهزة دول لها أطماع واهتمامات بسوريا كما هناك فصائل ومجاميع مسلحة تتغير وتتوسع وتتقلص حس ......





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