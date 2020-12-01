نضال عمالى.مصر:كفرالدوار.محكمة جنايات دمنهور ومقرها حوش عيسى دائره (14) تؤجل القضيه رقم 664 - تيار الكفاح العمالى - مصر

2020/12/01 | 04:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تيار_الكفاح_العمالى_-_مصر عقدت محكمة حوش عيسى الكليه بالدائره (14) يوم الخميس 26 نوفمير "تشرين الثانى 2020"اولى جلساتها لنظر القضيه المتهم بها 20 عامل بشركة غزل كفر الدوار وصباغى البيضا على خلفية اضراب 15ابريل الماضى إحتجاجا على تأخر صرف راتب شهر مارس 18على غير المعتاد وقد شكلت هيئة دفاع بمعرفة مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه أمالك عدلى وضمت 8 محامين للدفاع عن العمال المتهمين .وهم -1أحمدى ابوالمعاطى ......





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