في مقابلة عبر فيسبوك.. فاوتشي يحذر من

2020/12/01 | 05:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر مدير المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المُعدية، الطبيب أنتوني فاوتشي، الاثنين، من الإصابة بما أسماه "إرهاق كورونا" موجها رسالة مفادها الصبر والتحمل لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، كما عبر عن تفاؤله بلقاحي "موديرنا" و"فايزر".

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