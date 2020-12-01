2020/12/01 | 06:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اغتيال العالم النووي فخري زاده..طهران تتهم إسرائيل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اغتيال العالم النووي فخري زاده.. طهران تتهم إسرائيل ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اغتيال العالم النووي فخري زاده.. طهران تتهم إسرائيل ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).