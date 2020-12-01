مدرب ألمانيا ينجو من

2020/12/01 | 07:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن مدرب منتخب ألمانيا، يواكيم لوف، من إنقاذ رأسه من مقصلة إقالته من منصبه كمدرب لـ"الماناشافيت" الذي يقوده منذ العام 2006.

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