حالة زهق مجانية - اشرف عتريس

2020/12/01 | 07:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اشرف_عتريس فى غالب الأحايين تطل علينا التريندات بوجهها القبيح وتزيد عدد الهاشتاجات رغبة فى (الألش) ومحاولة لكسر حالة الخرس والبله المنغولى الذى أصاب الجميع هى محاولات للظهور وطلبا للشهرة التى تغيب عن البعض وتقترب من التافهين السفهاء الذين لايعرفون قيمة الكتابة والكلام والبوح والفضفضة والتعبير وصياغة الجملة والفرار من الأخطاء الإملائية الفاضحة لجهل وجهالة وضلالات لا تنتهى .كيف حدث هذا ومن ......





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