بدء المرحلة الأولى من طريق الحج البري

2020/12/01 | 07:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {النجف: الفرات نيوز} انطلقت في محافظة النجف الاشرف المرحلة الأولى من مشروع طريق الحج البري، الذي يربط المحافظة بالمملكة العربية السعودية.

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