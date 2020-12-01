هيأة السيطرة على المصادر المشعة تقلل من خطورة نفايات معمل حديد البصرة

2020/12/01 | 07:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قللت الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة، من خطورة وجود النفايات المشعة في معمل حديد وصلب محافظة البصرة، مؤكدة أنها آمنة وليس لها أي تأثير في صحة المواطنين.

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