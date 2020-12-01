النيابة الجزائرية تطلب السجن ثلاثة أعوام بحق ناشط بارز في

2020/12/01 | 07:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلبت النيابة العامة الجزائرية، الاثنين، في مستهلّ محاكمة المعارض، كريم طابو، إنزال عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات بحقّ هذه الشخصية البارزة في الحراك الشعبي، الذي انطلق في فبراير 2019، كما أعلنت محاميته، مشيرة إلى أنّ الحكم سيصدر في 7 ديسمبر.

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