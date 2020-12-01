استقالة مستشار ترامب لشؤون كورونا

2020/12/01 | 08:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أفادت شبكة "فوكس نيوز" باستقالة الدكتور سكوت أطلس، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون فيروس كورونا، من منصبه.



وقالت الشبكة إن استقالة الدكتور أطلس جاءت بعد أربعة أشهر مثيرة للجدل في البيت الأبيض، اشتبك فيها مرارا مع أعضاء آخرين في فريق العمل.

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