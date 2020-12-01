بجناحيه العسكري والسياسية.. دولة جديدة تصنف حزب الله منظمة إرهابية

2020/12/01 | 08:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت سلوفينيا، حزب الله الله منظمة إرهابية بجناحيه السياسي والعسكري، لتسير على خطى لاتفيا التي أشادت واشنطن بخطوتها الأخيرة.

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