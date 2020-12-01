بعد خلافات مع مسؤولين حكوميين.. مستشار ترمب لشؤون كورونا يستقيل من منصبه

2020/12/01 | 08:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلن الطبيب سكوت أطلس، مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب لشؤون فيروس كورونا، استقالته من منصبه، بعد خلافات مع كبار العلماء الحكوميين بشأن انتشار وباء كوفيد-19.

وقالت شبكة فوكس نيوز إن استقالة أطلس جاءت بعد أربعة أشهر مثيرة للجدل في البيت الأبيض، اشتبك فيها مرارا مع أعضاء آخرين في فريق العمل.

وانضم أطلس إلى البيت الأبيض هذا الصيف، حيث اشتبك مع كبار العلماء الحكوميين، بما في ذلك الطبيب أنتوني فوسي وديبورا بيركس، بسبب وجهات نظر بشأن احتواء وباء كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 267000 أميركي.

وانفصل أطلس عن الخبراء الحكوميين والإجماع الساحق من المجتمع العلمي على انتقاد الجهود المبذولة لتشجيع تغطية الوجه لإبطاء انتشار الفيروس.



قبل أسابيع فقط، وشجع الناس على الانتفاض ضد سياسات الدولة.

كما دفعت آرائه جامعة ستانفورد إلى إصدار بيان ينأى بنفسه عن عضو هيئة التدريس، قائلا إن أطلس "أعرب عن وجهات نظر لا تتفق مع نهج الجامعة في الاستجابة للوباء".

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