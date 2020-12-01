دعوات نيابية الى تحقيق السيادة وإخراج القوات الأميركية وضمان كرامة المواطن العراقي

2020/12/01 | 08:32 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ خاصدعا نواب من مختلف الكتل السياسية، الى ضمان تحقيق سيادة العراق وإخراج القوات الأميركية وحفظ كرامة المواطن العراقي في الداخل والخارج.وقال النائب عن كتلة بدر النيابية كريم المحمداوي لـ /المعلومة/، ان “ضعف الحكومة وراء الاستهانة بسيادة العراق ومنع مواطنيه من دخول الامارات”، مشددا على ضرورة اتخاذ قرار حكومي إزاء التصرف الاماراتي والتجاوز على الأعراف الدولية”.من جهته، شدد النائب عن تحالف سائرون صباح الساعدي في تصريح لـ /المعلومة/، على ضرورة تحقق السيادة من خلال عدم التواطؤ مع الوجود الأميركي، وتفعيل المسائلات البرلمانية بهذا الشأن”.الى ذلك اكد عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية عامر الفايز لـ /المعلومة/، ان “ العراق لم يعد بحاجة القوات الأميركية وخاصة في مجال محاربة الإرهاب، اذ ينبغي حسم هذا الامر خاصة ان هناك غموض في الاعداد الحقيقية للقوات الأميركية المتواجدة داخل العراق”.



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