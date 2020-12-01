رحيل مارادونا.. الصدمات تتوالى وممرضة تفجر مفاجأة

2020/12/01 | 08:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تتوالى المفاجآت في قضية وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا، فبعد إخضاع طبيب النجم الراحل إلى التحقيق بتهمة القتل غير العمد، كشف محامي إحدى الممرضات اللاتي لازمن مارادونا عن تفاصيل مفاجئة للأيام العشرة الأخيرة التي سبقت وفاته.

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