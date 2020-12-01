انشاء 151 مدرسة منتصف العام المقبل في بغداد

2020/12/01 | 08:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد : الفرات نيوز} كشفت محافظة بغداد عن احالة 151 مدرسة لانشائها ضمن اقضيتها الستة، والتي سيتم تسلمها منتصف العام المقبل.

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