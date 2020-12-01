وجدوها جثة هامدة.. وفاة ’جميلة الانستغرام’ في ولاية تكساس

2020/12/01 | 08:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

عثرت قوات الشرطة في تكساس على جثة مؤثرة شهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وهي عارية، بعد أيام على اختفائها.





وقالت شرطة هيوستن في بيان، تابعه "ناس"، (1 كانون الأول 2020)، إنه "لم يتم تحديد سبب وفاة أليكسيس التي لم تظهر عليها إصابات واضحة".

وترجح الشرطة أن "تكون وفاة أليكسيس طبيعية، وبأن جثتها نقلت إلى الموقع الذي وجدت فيه، حيث ظلّت هناك لـ24 ساعة على الأقل".

وكشفت والدة أليكسيس، ستايسي روبينولت، أن ابنتها كانت دخلت في خلاف مع أحد الأشخاص قبل اختفائها، دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل.

وحاولت الوالدة، حسب أقوالها، إلى جانب عدد من أصدقاء أليكسيس الاتصال بها بعد اختفائها المفاجئ، إلا أن كل تلك المكالمات كانت يجري تحويلها إلى البريد الصوتي.

جدير بالذكر أن أليكسيس تحظى بمتابعة قوية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تشارك منشوراتها في انستغرام مع أكثر من 29 ألف شخص يقومون بمتابعتها.

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