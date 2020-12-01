بغداد.. تشييد 151 مدرسة جديدة لإستيعاب اعداد الطلبة

2020/12/01 | 09:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

كشفت محافظة بغداد، الثلاثاء، عن احالة 151 مدرسة لانشائها ضمن اقضيتها الستة، مؤكدة ان المدارس سيتم تسلمها منتصف العام المقبل.

وقال نائب محافظ بغداد علي العيثاوي في تصريح لجريدة الصباح، اليوم (1 كانون الاول 2020) ان التربية قطاع كبير ومهم خاصة في العاصمة، مشيرا الى وجود نقص كبير في الابنية، منوها بأن المحافظة تحيل سنويا، عددا لا بأس به من الابنية المدرسية والتي يمكن ان تقضي على النقص الحاصل على مدى السنوات الماضية بهدف القضاء على ظاهرة الازدواج في الاقضية الستة التابعة لها.

وأوضح ان طراز الابنية المدرسية سيكون حديثا ووفق ما تؤكد عليه الجهات الاممية المختصة بالشأن التربوي.





وبحسب الخطة الخمسية (2018/2022) فانه يجب توفير الابنية الكافية لاستيعاب اعداد التلاميذ التي يمكن ان تتزايد خلال تلك السنوات وتحسين المناخ التنظيمي والبيئة الدراسية الامنة والصحية في المؤسسات التربوية والتعليمية، والتي تقدر بثلاثة الاف مدرسة لفك الازدواج والنمو الطبيعي والاكتظاظ، من خلال اصدار التشريعات اللازمة لتمليك وتخصيص الاراضي لاغراض المشاريع التربوية بدون بدل مالي، والزام المحافظات بزيادة نسب التخصيصات للمشاريع التربوية من تخصيصاتها المالية المستحصلة من برامج تنمية الاقاليم المختلفة، وتشجيع مساهمة القطاع الخاص في بناء المدارس الاهلية والمعاهد المهنية لتلبية احتياجات السوق المحلية وفق الشروط القانونية والعلمية.

A.Sh

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