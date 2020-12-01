6 مليون طالب عراقي “مختفي” من إحدى منصات التعليم لوزارة التربية

2020/12/01 | 09:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلن التلفزيون التربوي في وزارة التربية، الثلاثاء، تسجيل نحو أربعة ملايين طالب الدخول إلى منصة ’نيوتن’، منذ انطلاقها في شهر آذار الماضي، وذلك من اصل 10 مليون من المفترض ان ينخرطوا بالمدارس هذا العام بحسب وزارة التربية.

وقال مـديـر التلفزيون التربوي بـــوزارة الـتـربـيـة أحــمــد عـــادل المـالـكـي في تصريح صحفي، إن “وزارته اتاحت استخدام المنصة عبر حسابات مؤمنة غير قابلة للاختراق، إضافة إلـى أن منصة العراق الإلكترونية غير قابلة للاختراق ايـضـا لـكـونـهـا بـنـيـت عـلـى بـرامـجـيـات تعتمد في تهيئتها على ارقـام الهاتف المــحــمــول الـــذي يــعــد أكــثــر امــانــا فـي تسجيل الحساب واتاحته للاستخدام عبر المنصة”.

وبـين، أن “وزارة التربية غير قـادرة على اقامة دورات تدريبية بالعمل على المنصات الإلكترونية لجميع الموظفين من المعلمين والمــدرســين فــي وقــت قـصـيـر لاكـمـال تسجيل المنهاج بطريقة فيديوية لهم”.

وأفــاد المـالـكـي، بـأن “وزارتــه عملت على ادخـال أعـداد منهم في دورات تدريبية للعمل على المـنـصـات الالـكـتـرونـيـة في ظل جائحة كورونا”، مشيرا إلى “وجود مناهج مؤرشفة تم تسجيلها مسبقا ورفعت عبر منصة نيوتن الإلكترونية”.

وأضاف، أن “الـتـلـفـزيـون الـتـربـوي أعـد جـدولا بتسجيل الــدروس عبر منصة الـــعـــراق الــتــربــويــة الــتــي تـخـتـلـف فـي تطبيقاتها عـن نظيرتها نـيـوتـن التي اثـبـتـت نـجـاحـا فــي تـسـجـيـل الــدخــول ومرونة بالاستخدام”.

يـذكـر أن الــوزارة كـانـت قـد أعـلـنـت عن إطــلاق قناتين تربويتين لبث الــدروس المــســجــلــة لــتــغــطــيــة جــمــيــع المــراحــل الـدراسـيـة بالبث الـيـومـي لـدعـم التعليم المـدمـج المـعـتـمـد خــلال الـعـام الـدراسـي الحالي.

وفي وقت سابق، كشفت وزارة التربية أن “أكثر من 10 ملايين طالب وطالبة ولجميع المراحل الدراسية سينخرطون في المدارس”، مشيرة الى ان “العملية التربوية وسيرها في البلد للأشهر المقبلة في ظل جائحة كورونا ستكون بطريقتي الدوام التقليدي من خلال التواجد في المدارس وكذلك التعليم عن بعد الالكتروني وان يوم السبت دوام للمدارس”.

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