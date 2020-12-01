اليوم.. إنطلاق الجولة السادسة لدوري الكرة الممتاز بلقاء مثير

2020/12/01 | 09:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

تنطلق اليوم الثلاثاء (1 كانون الاول 2020) الجولة السادسة من منافسات دوري الكرة الممتاز بلقاء مثير يجمع النفط بالديوانية على ملعب الكرخ عند الساعة الثانية ظهراً.

وقال مراسل (بغداد اليوم)إن،" إثارة اللقاء تأتي من طرف الديوانية الذي حقق الفوز في الجولة الماضية على الشرطة والتحذيرات التي أطلقها رئيس النادي "المثير للجدل" حسين العنكوشي، للفرق التي سيواجها بعد الفوز العريض على الشرطة".

واضاف،" وتستكمل الجولة الاربعاء، بأربعة لقاءات، تجمع الميناء ونفط ميسان، والزوراء والكهرباء، والطلبة والقاسم، وامانة بغداد والحدود".

وأكد، "وتختتم الجولة الخميس بخمس مباريات، يلتقي فيها زاخو والقوة الجوية، والصناعات ونفط البصرة، واربيل والسماوة،والشرطة ونفط الوسط، والكرخ والنجف".

وكانت الجولة الخامسة قد اختتمت السبت،بفوز السماوة على الكرخ، والزوراء على الحدود، ونفط الوسط على اربيل ،والامانة على الجوية،والميناء على نفط البصرة،فيما تعادل النجف ونفط ميسان.

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