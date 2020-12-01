2020/12/01 | 09:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} هبط الذهب إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر وسجل أسوأ أداء شهري في أربع سنوات، إذ حفز تفاؤل بشأن انتعاش اقتصادي سريع يغذيه لقاح مضاد لفيروس كورونا المستثمرين على شراء أصول تقليدية عالية المخاطر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الذهب يسجل أسوأ أداء شهري منذ 2016) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الذهب يسجل أسوأ أداء شهري منذ 2016) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).