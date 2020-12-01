لابورتا يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة لبرشلونة

2020/12/01 | 09:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن الرئيس السابق لنادي برشلونة الإسباني لكرة القدم خوان لابورتا، عن ترشحه للانتخابات الرئاسية للنادي الكتالوني المقررة في 24 يناير المقبل، مؤكدا أن النجم والقائد الأرجنتيني ليونيل ميسي "سيمنح برشلونة فرصة" لتمديد عقده.

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