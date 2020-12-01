الصين تلقح رئيس كوريا الشمالية ضد كورونا

2020/12/01 | 09:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الخبير في شؤون كوريا الشمالية، هاري كازيانيس، أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، حصل على تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد عبر لقاح صيني الصنع، وفق ما نقلته صحيفة "التليغراف".

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