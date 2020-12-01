الكمارك تضبط أدوية بشرية مخالفة للضوابط بحوزة أجانب (صور)

2020/12/01 | 09:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ضبطت الهيئة العامة للكمارك، الثلاثاء، أدوية بشرية بحوزة أجانب في كمرك مطار البصرة.



وقالت الهيئة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (1 كانون الأول 2020)، إن "كوادرها في مركز كمرك مطار البصرة، تمكنت من ضبط أدوية بشرية متنوعة بحوزة مسافرين أجانب الجنسية يرومون ادخالها إلى البلاد خلافا للضوابط والتعليمات النافذة وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمة بحقها".

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