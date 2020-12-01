تسجيل 4 ملايين طالب في منصة نيوتن خلال 8 أشهر

2020/12/01 | 09:16 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

بلغ عدد الطلبة والطالبات الذين تم تسجيل دخولهم الى منصة نيوتن منذ اطلاقها في شهر اذار الماضي، نحو اربعة ملايين.

وقال مدير التلفزيون التربوي بوزارة التربية احمد عادل المالكي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “وزارة التربية اتاحت استخدامها عبر حسابات مؤمنة غير قابلة للاختراق، اضافة الى ان منصة العراق الالكترونية غير قابلة للاختراق ايضا لكونها بنيت على برامجيات تعتمد في تهيئتها على ارقام الهاتف المحمول الذي يعد اكثر امانا في تسجيل الحساب واتاحته للاستخدام عبر المنصة”.

وأضاف المالكي، أن “الوزارة غير قادرة على اقامة دورات تدريبية بالعمل على المنصات الالكترونية لجميع الموظفين من المعلمين والمدرسين في وقت قصير لاكمال تسجيل المنهاج بطريقة فيديوية لهم”.

وافاد المالكي بان “الوزارة عملت على ادخال اعداد منهم في دورات تدريبية للعمل على المنصات الالكترونية في ظل جائحة كورونا”، مشيرا الى “وجود مناهج مؤرشفة تم تسجيلها مسبقا ورفعت عبر منصة نيوتن الالكترونية”.

ونوه بأن “التلفزيون التربوي اعد جدولا بتسجيل الدروس عبر منصة العراق التربوية التي تختلف في تطبيقاتها عن نظيرتها نيوتن التي اثبتت نجاحا في تسجيل الدخول ومرونة بالاستخدام”.

يذكر ان الوزارة كانت قد اعلنت عن اطلاق قناتين تربويتين لبث الدروس المسجلة لتغطية جميع المراحل الدراسية بالبث اليومي لدعم التعليم المدمج المعتمد خلال العام الدراسي الحالي.



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