الادّعاء العام يفتح تحقيقا بشأن مزاد العملة

2020/12/01 | 09:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‌النور نيوز/ بغدادوجه رئيس الادعاء العام، القاضي موفق محمود محمد صالح، محكمة تحقيق الرصافة بـاجراء تحقيق اصولي بشأن قضية نافذة بيع العملة في البنك المركزي.ويأتي هذا التوجيه، بعد طلب نيابي تقدم به عضو اللجنة المالية النيابية، محمد صاحب الدراجي، الى الادعاء يتضمن شكوى قضائية ومطالبة بفتح تحقيق حول النافذة.وتضمنت الوثيقة الصادرة من مجلس القضاء الاعلى، …

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