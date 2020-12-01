محافظ كركوك: المحافظة خالية من مخيمات النازحين

2020/12/01 | 09:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كركوكاعلن محافظ كركوك، اركان الجبوري، مساء الاثنين، خلو المحافظة من مخيمات النازحين بعد عودتهم الى مناطقهم.وقال الجبوري، في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه ان من ، انه “بجهود ادارة المحافظة ودائرة الهجرة والاجهزة الامنية ومنظمات الامم المتحده تم اليوم انهاء ملف المخيمات في كركوك واصبحت المحافظة خالية منها بعد عو النازحين الى …

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