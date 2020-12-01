صحيفة: الدراسة عن بعد تهدد الذكور

2020/12/01 | 09:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعاتسلط تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال” على نتائج أبحاث خلصت إلى أن الأطفال الذكور هم الأكثر تضررا من التعليم عن بعد، الرائج حاليا جراء جائحة فيروس كورون المستجد. وكانت الدراسات تتحدث بالفعل عن تقدم للفتيات بشكل عام، وخاصة في المناطق الريفية والأقل دخلا، قبل الجائحة، لكن هذه الفجوة يتوقع أن تزداد حاليا. ونقل التقرير عن …

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