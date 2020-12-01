تاجيل اجتماع اوبك + الى الخميس المقبل

2020/12/01 | 09:36 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / قررت أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا أرجاء محادثات بشأن سياسة إنتاج النفط لعام 2021 إلى يوم الخميس.وكان من المقرر أن تعقد مجموعة أوبك+، التي تضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا وحلفاء آخرين، اجتماعها في الساعة الرابعة عصر اليوم الثلاثاء بتوقيت بغداد.وفي وقت سابق أرجأ ممثلو الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط الإثنين إلى الثلاثاء محادثاتهم الرامية إلى تبني موقف موحد بالنسبة لحصص إنتاج الذهب الأسود مستقبلا، متيحين مشاركة حلفائهم من خارج المنظمة في الجلسة./انتهى3

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