خلية ازمة العراق الصحية بصدد غلق المولات والمتنزهات غير الملتزمة

2020/12/01 | 09:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت خلية الازمة الصحية يوم أمس الاثنين، في وزارة صحة العراق والخاصة بمجابهة جائحة كورونا العديد من القرارات، مبينة ان من بينها اغلاق المولات والمتن...

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