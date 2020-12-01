العراق يعلن غلق مخيم ليلان الأول وخلو كركوك من مخيمات النازحين

2020/12/01 | 09:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزيرة الهجرة العراقية ايفان فائق جابرو يوم أمس الاثنين، عن غلق مخيم ليلان الأول في كركوك، فيما اشارت الى خلو المحافظة من مخيمات النازحين....

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