هلاك 6 ارهابيين بعملية عسكرية لجهاز مكافحة الارهاب في جبال مخمور

2020/12/01 | 09:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن جهاز مكافحة الارهاب، تفاصيل عملية عسكرية قام بها في جبال مخمور، مؤكدا قتل 6 ارهابيين خلال العملية....

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