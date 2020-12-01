الحشد يطلق عملية أمنية لتعقب فلول داعش شمال شرقي ديالى

2020/12/01 | 09:40 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد : الفرات نيوز} شرع اللواء الأول في الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، بعملية أمنية لتعقب فلول داعش في شمال شرق محافظة ديالى.

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