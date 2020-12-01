دبلوماسي ابراني ينتقد صمت الوكالة الدولية تجاه اغتيال فخري زادة

2020/12/01 | 09:40 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} انتقد مندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم لدى المنظمات الدولية بفيينا ومندوبها لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، صمت الوكالة الدولية تجاه اغتيال العالم الايراني النووي البارز الشهيد محسن فخري زادة.

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